Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej o decyzji Sądu Najwyższego: to porażka polskiego systemu ochrony zdrowia

John Scott-Railton, ekspert instytucji Citizen Lab, która ustaliła, że ofiarami inwigilacji w Polsce byli Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek oraz senator Krzysztof Brejza, powiedział w rozmowie z TVN24, że po raz pierwszy podejrzenia wykorzystania Pegasusa w Polsce zostały opisane przez naukowców w raporcie z 2018 roku. - W świetle naszych najnowszych ustaleń raport z roku 2018 uwydatnia, że w Polsce dzieje się coś, co wymaga śledztwa i jest to coś, co rozpoczęło się co najmniej w listopadzie 2017 roku - powiedział ekspert.