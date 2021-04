Dodatkowe kompetencje I prezesa, zmiany w wyborze prezesów Izb. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Projekt takiej nowelizacji został przez przygotowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowelizację Sejm uchwalił pod koniec lutego. Pierwotnie proponowano w tym projekcie, by termin na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od dawnych orzeczeń zapadłych po 1997 roku został przedłużony o dwa lata. Zgodnie jednak z wprowadzoną przez Senat poprawką, którą we wtorek zaakceptował Sejm, ostatecznie termin na wnoszenie takich skarg został wydłużony o trzy lata - co oznacza, że upłynie on 3 kwietnia 2024 roku.