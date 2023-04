Minister sprawiedliwości przegrywa przed Sądem Najwyższym proces z sędzią Justyną Koską-Janusz

czytaj dalej

Kolejne lotniska w Europie wprowadziły albo zapowiadają wprowadzenie nowoczesnych systemów skanujących. Oznacza to duże ułatwienia dla podróżnych, ponieważ zmiany umożliwiają między innymi poluzowanie zakazu wnoszenia na pokład samolotów płynów w opakowaniach większych niż 100 mililitrów. Czy rewolucja zawita również do polskich lotnisk? Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) poinformował, że decyzja o ewentualnym wprowadzeniu nowych urządzeń do kontroli bezpieczeństwa należy do zarządzających lotniskami.