Michał Laskowski o sędziach w Sądzie Najwyższym: żyjemy odrębnie. W zasadzie nie rozmawiamy ze sobą

Sędzia Michał Laskowski, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego pytany w "Rozmowie Piaseckiego", jak sędziowie powołani z udziałem dawnej Krajowej Rady Sądownictwa i obecnej żyją ze sobą w SN, odpowiedział, że "raczej żyjemy odrębnie, są dwie grupy". W jego ocenie "to jest fatalne, patrząc na instytucję i ze społecznego punktu widzenia".

Pytany, czy sędziowie ze sobą rozmawiają, odparł, że "w zasadzie nie". - Generalnie jest podział, który powoduje, że jesteśmy "my i oni". To jest niedobre. Tak uważam - powiedział prezes Izby Karnej.

Sędzia Laskowski: szkody będziemy odczuwać przez wiele lat

- Gdyby przeprowadzić bilans, czego dokonał przez sześć lat i porównać sądownictwo sprzed sześciu lat i obecnie, prokuraturę i to, co podlega ministrowi, to ten bilans wypada fatalnie - powiedział. Laskowski ocenił, że "sądownictwo pracuje dużo gorzej niż pracowało kiedyś, a i wtedy nie pracowało dobrze".