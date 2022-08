Losowanie w Sądzie Najwyższym. 33 nazwiska kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej trafią do prezydenta

We wtorek odbyło się posiedzenie Kolegium Sądu Najwyższego, na którym wylosowane zostały 33 nazwiska sędziów SN - kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną. Wyniki losowania mają zostać niezwłocznie przekazane prezydentowi, który wyznaczy 11 sędziów do tej Izby.

Falkowski: pierwsza prezes jest zbyt zmęczona na rozmowę z dziennikarzami

Falkowski był też pytany o sędziów, którzy publicznie deklarują, że nie chcą wejść w skład Izby Odpowiedzialności Zawodowej. - To, co pani prezes teraz przeprowadziła, to procedura zgodna z ustawą. Jeżeli sędzia w ten sposób przez publiczne wypowiedzi chciałby poprosić pana prezydenta, żeby go nie wyznaczał, to to uczynił. Bardzo możliwe, że prezydent go nie wyznaczy. (...) Jest jasne, że pan prezydent będzie się kierować takimi kryteriami, jakie uzna za stosowne - powiedział.