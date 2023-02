Manowska chce "rozproszyć wątpliwości" na osobistych spotkaniach. Ławnicy elekci: nie ma takiej możliwości

26 wybranych przez Senat do Sądu Najwyższego ławników nadal nie złożyło ślubowania. Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska chce "rozproszyć wątpliwości" i rozmawiać z nimi na indywidualnych spotkaniach. "Oczekujemy odebrania ślubowania od wszystkich 26 osób, bez dodatkowych rozmów i warunków. Przepisy nie dają pierwszej prezes SN żadnych możliwości dodatkowej weryfikacji ławników elektów lub odrzucania czy blokowania części wybranych osób" - napisali ławnicy elekci w oświadczeniu. We wtorek protestują w Sądzie Najwyższym.

Spór o odebranie ślubowania od 26 wybranych przez Senat ławników, których kandydatury zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji, trwa od jesieni zeszłego roku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego do tej pory nie odebrała od nich ślubowania, zaprzysięgła jedynie czworo wybranych wtedy ławników, którzy już wcześniej pracowali w Sądzie Najwyższym. Zaapelowała też do marszałka Senatu o rozważenie przeprowadzenia reasumpcji głosowania wyboru niektórych ławników SN z uwagi na to, że nie spełniają oni, jej zdaniem, kryterium "nieskazitelnego charakteru". Marszałek Tomasz Grodzki odpowiadał, że Senat swoje zadanie zakończył a podważanie dokonanego wyboru jest niemożliwe prawnie. Wzywał Manowską do odebrania ślubowania od wszystkich wybranych ławników.