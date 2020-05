Kiedy zostanie powołany pierwszy prezes SN? Spychalski: Dość szybko. Prezydent dostał pięć kandydatur

W sobotę przed godziną 19 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Są nimi: Włodzimierz Wróbel (50 głosów), Małgorzata Manowska (25 głosów), Tomasz Demendecki (14 głosów), Leszek Bosek (cztery głosy) i Joanna Misztal-Konecka (dwa głosy). Ostatecznego wyboru na sześcioletnią kadencję na tym urzędzie dokona prezydent. Ustawa o Sądzie Najwyższym nie precyzuje, w jakim terminie powinien to zrobić.

Politycy PO: pierwszym prezesem powinien zostać sędzia Wróbel

Również w niedzielę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenił, że "pierwszym prezesem Sądu Najwyższego powinna zostać osoba, która uzyskała większość w zgromadzeniu ogólnym, a taką osobą jest sędzia Włodzimierz Wróbel". - To jest niesłychanie istotne, żeby ta decyzja, która pan prezydent podejmie, była decyzją, która szanuje konstytucję - podkreślił. Dodał, że "w tej chwili Sąd Najwyższy stoi na straży polskiego prawa". - Każda inna decyzja, próba wyboru sędziego, który nie uzyskał większości, udowodniłaby ponad wszelką wątpliwość, że pan prezydent Andrzej Duda jednak podlega presji politycznej, a nas na to nie stać w tej sytuacji, w której autorytet sądu jest tak ważny – zaznaczył Trzaskowski.

Spychalski: prezydent powoła pierwszego prezesa SN "zgodnie ze swoją kompetencją"

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział w niedzielę w "Kawie na ławę" w TVN24, że lista wyłonionych kandydatów wpłynęła do Kancelarii Prezydenta.

Pytany, czy Andrzej Duda uznaje, że wskazanie kandydata o największej liczbie głosów jest dla niego silną przesłanką do tego, kogo powołać na stanowisko pierwszego prezesa SN, powiedział, że prezydent powoła go "zgodnie ze swoją kompetencją wynikającą wprost i bezpośrednio z konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej". - Jest do tego ustawa o Sądzie Najwyższym, która jasno i wprost mówi, jaka jest procedura wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ta procedura została przeprowadzona. Zgodnie z tą procedura Zgromadzenie Ogólne sędziów SN przestawiło prezydentowi pięciu kandydatów - dodał.