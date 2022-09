Prezydent wyznaczył sędziów do nowej izby Sądu Najwyższego

czytaj dalej

Eksport węgla z Polski w okresie od stycznia do lipca 2022 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Zdaniem ekonomistki Alicji Defratyki "to jest niebywałe", biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku energetycznym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad połowę eksportu stanowił węgiel koksowy. Informacje dotyczące eksportu węgla skomentował na Twitterze wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.