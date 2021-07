Czy dzisiaj Polska zostałaby przyjęta do Unii? Sędzia Sądu Najwyższego: Nie. Co tu dalej komentować

Izba Dyscyplinarna nie jest częścią wymiaru sprawiedliwości - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, profesor Włodzimierz Wróbel, odnosząc się do wyroku TSUE w sprawie tego gremium. Zapytany, czy dzisiaj Polska zostałaby przyjęta do Unii Europejskiej, odparł: nie, mówię z całą świadomością, co tu dalej komentować.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w ubiegłym tygodniu, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Dzień wcześniej wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski środków tymczasowych w innej sprawie (C-204/21) w postaci "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w odpowiedzi na działania TSUE wydała oświadczenie, w którym napisała, że "jest głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu". Zdecydowała, że wbrew stanowisku TSUE izba będzie orzekała.

Z kolei Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując pytanie Izby Dyscyplinarnej, orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją.

"Izba Dyscyplinarna nie jest częścią wymiaru sprawiedliwości"

Więcej o sytuacji związanej z wyrokiem TSUE i funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 sędzia Izby Karnej tegoż sądu, profesor Włodzimierz Wróbel.

- Sytuacja jest bardzo prosta w sensie normatywnym - TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził, że jedna z ustaw jest sprzeczna z traktatem, konstytucja mówi jasno, że tej ustawy się nie stosuje, to oznacza, że wszystkie organy państwa muszą tę ustawę pominąć - wskazywał. Dodał, że "wyrok TSUE dotyczący ustawy o Izbie Dyscyplinarnej powoduje, że przepisy są sprzeczne z traktatem i nie można ich stosować".

Jak mówił dalej sędzia Sądu Najwyższego, "Izba Dyscyplinarna nie jest częścią wymiaru sprawiedliwości". -To tak, jakby powołać komitet uniewinnienia polityków i potem nazwać to sądem - powiedział.

Czy dzisiaj Polska zostałaby przyjęta do Unii? Wróbel: nie

Sędzia Wróbel został zapytany, czy jego zdaniem Polska zostałaby dzisiaj przyjęta do Unii Europejskiej. Odparł przecząco. - Nie, mówię z całą świadomością, co tu dalej komentować - podkreślił.

- Z takim systemem naruszania zasad niezawisłości i niezależności sądu, z takim systemem, w którym mamy do czynienia z organem konstytucyjnym z nazwy, natomiast jest on wykorzystywany w sposób arogancki przez polityków do bieżącej polityki, mówię tu o Trybunale Konstytucyjnym, to nie - powiedział gość TVN24.

O Trybunale Konstytucyjnym mówił, że "zaczęto go traktować jak jakąś speckomisję od załatwiania bieżących spraw". - To się zamieniło w jakąś parodię instytucji, która może orzec o wszystkim, w każdej sprawie - dodał.

"W tym klubie siedzimy przy bocznym stoliku"

Sędzia Wróbel mówił również o tym, że jego zdaniem pozostaniemy członkiem Unii Europejskiej.

- To jest racja stanu, to jest problem bezpieczeństwa Polski, to jest problem niezsunięcia się, jak to wielokrotnie w historii bywało, w jakąś dziwną szarą przestrzeń, w której nie wiadomo gdzie jesteśmy, co robimy i kto tak naprawdę nami rządzi - odpowiedział.

- Unia Europejska jest dość ekskluzywnym jak na warunki światowe klubem państw. I rzeczą jasną jest, że tam są silniejsi i słabsi, tacy, którzy mają większą siłę przebicia i mniejszą siłę przebicia. Tylko problemem nie jest to, że ktoś nas nie słucha, tylko problemem jest taka umiejętność, zdolność zdobywania pozycji w tym klubie, żeby nas szanowano i słuchano - mówił dalej sędzia SN.

- Muszę przyznać, że już sam się gubię w tym, co jest głównym powodem tego, że w tym klubie siedzimy przy bocznym stoliku i niewielu członków tego klubu chce nas słuchać - dodał Włodzimierz Wróbel.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24