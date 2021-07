"Działanie Izby Dyscyplinarnej to obraza dla wymiaru sprawiedliwości"

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prowadzi działania zmierzające do tego, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie są w Polsce respektowane, a uczestniczy w procederze konfrontacji z unijnym wymiarem sprawiedliwości - w taki sposób działania Małgorzaty Manowskiej po decyzji TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego komentował w TVN24 sędzia tego sądu Krzysztof Rączka. Jego zdaniem funkcjonowanie tego gremium to "obraza dla wymiaru sprawiedliwości".

Sędzia Rączka: prezes Manowska uczestniczy w konfrontacji z wymiarem sprawiedliwości UE

"Obraza dla wymiaru sprawiedliwości"

- To nie chodzi o to, czy Izba Dyscyplinarna jest ważna czy nie. Ważny jest praworządny wymiar sprawiedliwości, którego elementem jest odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, adwokatów, prokuratorów, ale także lekarzy, także nauczycieli akademickich. Niezależne, niezawisłe sądownictwo w Polsce jest potrzebne, natomiast to, co nam w tej chwili zgotowano, ta Izba Dyscyplinarna, to jest obraza dla wymiaru sprawiedliwości - ocenił sędzia Krzysztof Rączka.