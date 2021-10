Część sędziów Sądu Najwyższego nie chce orzekać z powołanymi przez nową KRS

Część sędziów Sądu Najwyższego nie chce orzekać w składach, w których znajdują się sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Członkowie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz część sędziów Izby Karnej zawnioskowało w tej sprawie do prezesów swoich izb. Jak piszą, ma to na celu "ograniczenie możliwych negatywnych konsekwencji orzekania w określonych składach" SN czy minimalizowanie ryzyka naruszenia prawa.

Ponad 20 sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego podpisało wniosek o wyznaczanie ich do składów tylko z sędziami powołanymi przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Nowa KRS, według opinii wielu reprezentantów środowiska prawniczego i sędziowskiego, ale także w ocenie dużej części opinii publicznej, jest upolityczniona poprzez sposób powoływania jej członków.

Część sędziów Izby Karnej SN nie chce orzekać z nominatami nowej KRS

"Wnosimy o wyznaczenie niżej podpisanych sędziów Sądu Najwyższego tylko do tych składów orzekających, w których nie będą zasiadali sędziowie, którzy uzyskali nominacje do Sądu Najwyższego w procedurze nominacyjnej prowadzonej już po dokonaniu zmian w składzie Krajowej Rady Sądownictwa" - czytamy w piśmie skierowanym do prezesa izby.