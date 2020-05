"Jak wielka jest obawa przed przegraną w wyborach, że ta władza jest w stanie połasić się na Sąd Najwyższy?"

Nominacja pani Małgorzaty Manowskiej to nominacja polityczna, nominacja zastępczyni Zbigniewa Ziobry. To chyba najwięcej mówi o tym, jaki będzie to pierwszy prezes Sądu Najwyższego - ocenił w "Faktach po Faktach" poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. - Bycie wiceministrem nie powinno przekreślać kogoś do pełnienia funkcji sędziowskiej - powiedział Jan Kanthak z Solidarnej Polski.

O decyzję prezydenta Andrzeja Dudy pytani byli politycy, goście poniedziałkowych "Faktów po Faktach".

Tomczyk: celem władzy jest ubezwłasnowolnienie Sądu Najwyższego

- Nominacja pani Manowskiej to nominacja polityczna, nominacja zastępczyni Zbigniewa Ziobry. To chyba najwięcej mówi o tym jak będzie to prezes Sądu Najwyższego - mówił poseł KO Cezary Tomczyk. - Czy Sebastiana z seicento, który został staranowany przez kolumnę pani premier [Beaty] Szydło, nie obchodzi to, czy sądy są niezależne od polityków? Czy ojca Igora Stachowiaka nie obchodzi to, czy sądy są wolne od polityków? - pytał poseł opozycji.

Tomczyk przypomniał też o dwóch kompetencjach Sądu Najwyższego. - Po pierwsze, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów. Przypomnę, że przed nami bardzo ważne wybory prezydenckie. A po drugie, pierwszy prezes Sądu Najwyższego stoi na czele Trybunału Stanu, czyli organu, który ma rozliczać władzę. A ta władza nie chce się dać rozliczyć - wyliczał.

- Jak wielka jest obawa przed przegraną w wyborach prezydenckich, że ta władza jest w stanie połasić się na Sąd Najwyższy? Pytanie, dlaczego. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta: bo się boją rozliczeń - zasugerował poseł. Dodał, w jego ocenie przedstawiciele obozu rządzącego "wiedzą, że afer w ciągu ostatnich pięciu lat było tak wiele", że kiedy ktoś się za nie wreszcie zabierze, "to będzie prawdziwy upadek tej władzy". - Waszym celem jest ubezwłasnowolnienie Sądu Najwyższego, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu, ale my wam na to nie pozwolimy - mówił pod adresem polityków Zjednoczonej Prawicy.

"Bycie wiceministrem nie powinno przekreślać kogoś do pełnienia funkcji sędziowskiej"

Poseł Jan Kanthak z Solidarnej Polski (klub PiS) bronił decyzji prezydenta w sprawie sędzi Manowskiej, podkreślając jej doświadczenie zawodowe. - Przecież ona pełniła funkcję sędziego od 1994 roku, kiedy obroniła aplikację sędziowską. Pełniła funkcję sędziego rejonowego, okręgowego, a od 2004 roku, czyli przez 16 lat, pełniła funkcję sędziego apelacyjnego w Warszawie - wyliczał.

Zapytany o to, czy była wiceminister w resorcie Zbigniewa Ziobry może być traktowana jako niezależny sędzia, gość "Faktów po Faktach" odparł, że "w świecie sądownictwa bardzo często zdarzają się sytuacje, w której ktoś pełnił funkcje publiczną, a później został sędzią". - Bycie wiceministrem nie powinno przekreślać kogoś do pełnienia funkcji sędziowskiej. Przypomnę, że wiceminister odpowiedzialny za sądownictwo musi być sędzią, żeby podejmował decyzje kadrowe związane z przeniesieniami i tak dalej, właśnie po to, żeby szanował ten podział polityczny od kwestii sędziowskich - wskazał.

Autor:ft//rzw