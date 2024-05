Pożar hali przy Marywilskiej. Rosjanie?

Tusk: nielegalnie przekraczający granicę w 90 procentach mają rosyjskie wizy

Nawiązał również do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Dostaliśmy potwierdzenie, i to jest niepokojący scenariusz, że presja na wschodnią granicę Polski to nie spontaniczna migracja ludzi, którzy uciekają z różnych krajów - powiedział. Wskazywał, że "ponad 90 procent tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to ludzie dysponujący rosyjskimi wizami". Dodał, że "inaczej niż to było na początku tej presji migracyjnej, tego napięcia na granicy polsko-białoruskiej, dzisiaj to państwo rosyjskie - i tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, to nie jest moja intuicja, to fakty zgromadzone także przez nasze służby - stoi za organizacją rekrutacji, transportu, a później prób przemytu tysięcy ludzi". Jak dodał, są to przede wszystkim osoby z Somalii, Erytrei, Jemenu i Etiopii, które przez "jedno z państw arabskich" przybywają drogą lotniczą do Moskwy. Stamtąd "w sposób zorganizowany, transportem kołowym lub kolejowym, trafiają na Białoruś".