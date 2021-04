Premier o wyborach uzupełniających: zaczekajmy jeszcze kilka tygodni

"Poczekajmy jeszcze kilka tygodni"

Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej pytany, jaką decyzję podejmie w sprawie terminu wyborów lokalnych, oświadczył, że trzeba wyważać tutaj różne racje. Jak wskazał, z jednej strony mamy cały czas zagrożenie pandemiczne i ciągle za mało szczepionek. Z drugiej strony - dodał - "chcemy powoli doprowadzić do tego, by niektóre branże, które do tej pory nie mogły funkcjonować, żeby zaczęły wracać w trybie sanitarnym do normalniejszego funkcjonowania".