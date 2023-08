Rzeszów. Wojewódzki inspektor sanitarny powołał zespół ekspercki w związku z zakażeniami legionellą

W związku z zakażeniami bakterią legionella na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego (woj. podkarpackie) podkarpacki państwowy wojewódzki inspektor sanitarny powołał zespół ekspercki. Ma on przede wszystkim wesprzeć działania przeciwepidemiczne i wymienić się doświadczeniami w zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych.

Jak poinformował w piątek podkarpacki inspektor sanitarny doktor Adam Sidor w pierwszym spotkaniu zespołu, które odbyło się online w czwartek, wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny i Biura Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ) w Polsce oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii, a także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Trwa dochodzenie epidemiologiczne, czekają na wyniki badań

Cały czas trwa dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła zakażenia, a także inne działania przeciwepidemiczne, w tym kontrole i pobór wody do badań laboratoryjnych. Sanepid poinformował, że do tej pory pobrano 56 próbek wody do badań z instalacji sieci wodociągowej na terenie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego.