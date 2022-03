W Rzeszowie zderzyły się autobusy, osiem osób trafiło do szpitala

czytaj dalej

Przyjeżdżają między innymi z Ameryki, Kanady, Anglii czy Czech. Spotykają się na dworcu w Przemyślu, gdzie wsiadają do pociągów jadących do Ukrainy. To ochotnicy z całego świata, którzy chcą walczyć za ten kraj. Zgodnie mówią, że zostaną tam tyle, ile trzeba – to znaczy do zakończenia wojny.