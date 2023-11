Szef Pentagonu Lloyd Austin spotkał się z ministrem Mariuszem Błaszczakiem w Rzeszowie

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się we wtorek w Rzeszowie z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austin. - Można powiedzieć, że Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych we wschodniej flance NATO, czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich - powiedział po spotkaniu Błaszczak. Ministrowie rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie. Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski przekazał, że "zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony każdego centymetra NATO jest niezachwiane".