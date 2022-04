Nadzwyczajny szczyt z udziałem liderów Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii w Rzeszowie

czytaj dalej

Rosjanie otrzymują wsparcie militarne z Iranu, który w ostatnich tygodniach przysłał co najmniej trzy statki z bronią do rosyjskiego portu Astrachań nad Morzem Kaspijskim - donosi brytyjski "Guardian". Według gazety, Moskwa wykorzystuje irańskie sieci przemytnicze do sprowadzania amunicji i sprzętu wojskowego z Iraku, przekazywanego przez tamtejsze milicje szyickie.