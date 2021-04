Szczepienia bez rejestracji i pytania o tempo w Rzeszowie. Dworczyk komentuje 

Pytania o liczbę mieszkańców Rzeszowa zaszczepionych przeciw COVID-19 na tle reszty kraju pojawiły się w świąteczny weekend po opublikowaniu zdjęć kolejki chętnych przed jednym z punktów szczepień w mieście. Szczepiono tam osoby bez wcześniejszej rejestracji. Jak donoszą media, dopuszczeni do nich mieli zostać nawet niektórzy 20- i 30-latkowie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej pytają, co dzieje się w stolicy Podkarpacia. Do sprawy odniósł się w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw szczepień na COVID-19 Michał Dworczyk, który napisał, że do Rzeszowa na szczepienia przyjeżdżają mieszkańcy z innych powiatów, stąd wysoka liczba szczepień w mieście.