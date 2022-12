Prezydent na wigilii służb mundurowych: pokazaliście, jak znakomicie potraficie realizować swoje zadania

Prezydent Andrzej Duda, przemawiając na spotkaniu świątecznym w Rzeszowie z przedstawicielami służb mundurowych, dziękował im za codzienną służbę. Prezydent połączył się także zdalnie z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 11 na Litwie.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, a także szef MON Mariusz Błaszczak we wtorek w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu świątecznym z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy armii sojuszniczych.

- Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po raz kolejny przed świętami Bożego Narodzenia po to, by złożyć życzenia, podzielić się opłatkiem, porozmawiać, by cieszyć się wzajemnie swoją obecnością - powiedział prezydent na spotkaniu w Rzeszowie w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich. Zaznaczył, że w najważniejszych momentach żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych razem służyli Polsce i bezpieczeństwu wszystkich obywateli.

- Tak jak razem służyliście, walcząc z pandemią, tak jak razem służyliście wobec kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, tego hybrydowego starcia, do jakiego doprowadziły władze białoruskie, reżim białoruski wspierany przez Kreml, tak jak służyliście i służycie państwu w obliczu wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, także wspierając tych uchodźców, którzy przybywają z Ukrainy do Polski, tak, jak razem działaliście także i tego lata w zachodniej Polsce wobec katastrofy ekologicznej, z jaką mieliśmy do czynienia na Odrze - wymieniał prezydent.

- Pokazaliście wszyscy państwo, w jak znakomity sposób potraficie realizować swoje zadania, z jak niezwykłym oddaniem potraficie służyć ojczyźnie, że Polska i ci, którzy w niej mieszkają i ci, którzy potrzebują pomocy, mogą na was liczyć - mówił prezydent, zwracając się do uczestników spotkania.

Prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania świątecznego w bazie 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie PAP/Leszek Szymański

Błaszczak: serdecznie dziękuję za państwa codzienną służbę

Obecny w Rzeszowie szef MON Mariusz Błaszczak dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę. - Serdecznie dziękuję za państwa codzienną służbę, za służbę żołnierzy Wojska Polskiego, za służbę funkcjonariuszy. Ta służba daje bezpieczeństwo naszej ojczyźnie - powiedział Błaszczak do żołnierzy i funkcjonariuszy obecnych na spotkaniu.

Minister obrony narodowej podkreślił, że symbolicznym jest fakt, iż w spotkaniu świątecznym uczestniczą zdalnie żołnierze Wojska Polskiego "służący tysiące kilometrów stąd", przy jednoczesnej obecności na sali żołnierzy z USA i Kanady, którzy "przebyli tysiące kilometrów, żeby wspierać Wojsko Polskie tu - w Rzeszowie". - To jest taki symbol właśnie sojuszniczej współpracy. Symbol budowania interoperacyjności między siłami NATO. To symbol naszej wspólnej troski o bezpieczeństwo Polski, ale także całej wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego - zaznaczył.

- Zadaniem wolnego świata jest zatrzymanie tego zła, dlatego wspieramy Ukraińców, którzy dzielnie walczą o swoją niepodległość, ale walcząc o swoją niepodległość, walczą także o niepodległość i wolność całego wolnego świata. W tych wysiłkach nie ustaniemy - oświadczył.

W spotkaniu zdalnie uczestniczyli również żołnierze pełniący służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym m.in. w Iraku, Libanie i Turcji.

Prezydent do żołnierzy na Litwie: jesteśmy wdzięczni za to, co robicie

Także we wtorek prezydent i pierwsza dama połączyli się zdalnie ze stacjonującym w bazie wojskowej Szawle na Litwie Kontyngentem Wojskowym Orlik 11, który od 1 grudnia dowodzi NATO-wską misją nad przestrzenią powietrzną państw bałtyckich - Baltic Air Policing.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni za wszystko, co robicie dla Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich. Trzymajcie się dzielnie. Życzymy wam, tam na miejscu, przede wszystkim zdrowia, znakomitego pełnienia służby, bezpiecznych powrotów z każdej misji, którą realizujecie, a na zakończenie bezpiecznego powrotu do ojczyzny. Tego wam z całego serca życzymy wszystkim razem i każdemu z osobna - powiedział Andrzej Duda. Agata Kornhauser-Duda podkreślała obecność kobiet na misjach. - Wiem, że wykonują panie służbę na bardzo różnych stanowiskach, co bardzo cieszy. Uważam, że kobiety świetnie sprawdzają się w wojsku - zaznaczyła małżonka prezydenta.

