Został uderzony kuflem, był szarpany, bity, kopany. Podejrzanych zatrzymano po kilku tygodniach

Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o pobicie 38-latka na rynku w Rzeszowie (województwo podkarpackie). To kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 20-21 lat. Po zdarzeniu, do którego doszło w maju, sprawcy uciekli, zostawiając poszkodowanego na ziemi. Zatrzymanym obywatelom Kazachstanu mieszkającym w Polsce, którzy przyznali się do winy, grozi do trzech lat więzienia.