Bitwa kiboli w Rzeszowie. Jest pierwszy zatrzymany

20-letni mężczyzna został zatrzymany w czwartek przez rzeszowską policję w związku z bójką kiboli, do której doszło we wtorek w centrum miasta. Reagują też organizatorzy zaplanowanej na sobotę w Rzeszowie gali MMA.

Do bitwy kilkudziesięciu kiboli pod centrum handlowym Millenium Hall w Rzeszowie doszło we wtorek po godzinie 20 . Starli się ze sobą pseudokibice lokalnych klubów: Stali oraz Resovii. Zdarzenie było reakcją na wcześniejszy atak chuliganów Stali na jednego z liderów bojówki Resovii. Kilkudziesięciosekundowe starcie zostało nagrane przez przypadkowego świadka. Na filmiku widać jak zamaskowani mężczyźni biją się na pięści. W pewnym momencie grupa rozbiega się. Chuliganów wystraszyły nadjeżdżające radiowozy. Tego wieczoru policjantom nie udało się zatrzymać żadnego z uczestników bójki.

"W związku ze zdarzeniem nie zatrzymano żadnych osób. Nikt nie złożył zawiadomieni o pobiciu, do komendy nie zgłosiła się również żadna osoba pokrzywdzona zdarzeniem. W sprawie trwają policyjne czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy" - informował w środę nadkomisarz Adam Szeląg, rzecznik rzeszowskiej policji.

W czwartek policja zatrzymała pierwszą osobę, która miała brać udział w bójce - 20-letniego sympatyka Resovii. Na razie nie przedstawiono mu żadnych zarzutów. Z informacji tvn24.pl wynika, że część pozostałych uczestników bójki wyjechało z Rzeszowa i ukrywa się przed policją do czasu, aż sprawa nie przycichnie.

Z zapowiedzi rzeszowskich kiboli wynikało, że do kolejnych bójek mogło dojść przed, w trakcie albo po sobotniej gali MMA, która ma odbyć się w rzeszowskiej hali ROSIR. To z kolei teren opanowany przez kiboli Resovii, ale swoją obecność na gali zapowiedzieli chuligani Stali. Informowaliśmy o tym w środę.

Na informacje tvn24.pl zareagował organizator sobotniej gali. "W związku z ostatnimi wydarzeniami, oraz informacjami medialnymi jako organizatorzy pragniemy stanowczo potępić oraz odciąć się od wydarzeń publikowanych przez media, podkreślając iż gala sportów walki Carpathian Warriors 8 Polska vs Francja, kierowana jest do prawdziwych kibiców sportów walki, a naszym nadrzędnym celem jest organizacja rywalizacji sportowej z wzajemnym poszanowaniem oraz zasadami Fair Play. Pragniemy również zaznaczyć iż dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo i komfortowe warunki podczas planowanej gali" - napisał organizator gali w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji.