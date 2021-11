Największy samolot świata w Polsce. An-225 Mrija wylądował w Rzeszowie-Jasionce

czytaj dalej

To nie jest prosta decyzja. Opisywanie działań ugrupowań skrajnych na pewno w jakiejś mierze przyczynia się do ich nagłaśniania. Daje neofaszystom "publiczność". Dlatego nie zawsze warto. Ale tym razem antysemicka i antypolska orgia nienawiści w Kaliszu wstrząsnęła mną do kości. To było, to jest coś, co nie może być nazwane ot tak wybrykiem jakiejś ponurej grupy fanatycznych łobuzów i faszystowskich grupek. To uderzenie w fundament polskości. To była orgia antypolskiej i antysemickiej nienawiści, uderzenie w jeden z najważniejszych fundamentów naszej tożsamości. W fundament Rzeczypospolitej.