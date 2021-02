Rzeszów może być pierwszym miastem wojewódzkim, które ma szansę "odbić" Zjednoczona Prawica

To z resortu sprawiedliwości zamek Lubomirskich trafił w formie darowizny do Rzeszowa. W zamian miasto przekazało resortowi działkę, na której stanie Sąd Okręgowy. - Miasto się wzbogaci z jednej strony o piękny zamek, gdzie będziemy chcieli umieścić instytucję kultury, a z drugiej strony wybudowany zostanie sąd okręgowy - mówi Tadeusz Ferenc.

Warchoł bez poparcia PiS

Rządzący wydają się być bardziej zaskoczeni. - Nic mi nie wiadomo, aby było to w jakikolwiek sposób konsultowane z PiS czy w ramach Zjednoczonej Prawicy – mówi wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Mój szef, czyli pan prezes Zbigniew Ziobro rozmawiał i to dwukrotnie z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim na temat mojego kandydowania – zapewnia Marcin Warchoł, który będzie startować w wyborach jako kandydat niezależny. Do tej pory poparła go jedynie macierzysta partia - Solidarna Polska.