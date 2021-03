"Pandemia nie ma barw politycznych". Minister zdrowia o zachowaniu polityka Solidarnej Polski

Kandydujący w wyborach na prezydenta Rzeszowa wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, polityk Solidarnej Polski, rozdawał w sobotę na rzeszowskich bulwarach sadzonki drzew. Na nagraniu, w którym zachęcał mieszkańców miasta do uczestnictwa w wydarzeniu, nie miał założonej maseczki, choć przebywał za zewnątrz. O ocenę tego zachowania był pytany podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski. - Nie ma to mojej akceptacji – stwierdził.

Drzewka rozdawał już w maseczce

Niedzielski: pandemia nie ma barw politycznych

- Nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń, były inaczej traktowane niż poprzez negację – orzekł. - Jeżeli pan pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji – dodał Niedzielski.