Propozycja nowego terminu wyborów w Rzeszowie. "Jeśli mamy wygrać, to wygramy miesiąc później"

Wybory prezydenckie w Rzeszowie zaplanowane zostały na 9 maja. Jednak Główny Inspektorat Sanitarny zarekomendował, żeby zostały one przełożone na drugą dekadę czerwca. "Należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i ryzyko wzrostu zachorowań" – wyjaśnił GIS.

Wybory miałyby się odbyć 13 czerwca

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że decyzja dotycząca przeniesienia ze względu na pandemię terminu wyborów zostanie podjęta do środy.

Zmiany dotyczące procesu wyborczego

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat miałoby trwać do 4 czerwca.

Składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta a także zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych miałoby być możliwe do 8 czerwca.

Kandydaci w wyścigu o prezydenturę Rzeszowa

Kandydaci do objęcia prezydenckiego fotela w Rzeszowie to Konrad Fijołek (wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni), popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, kandydat Solidarnej Polski i wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (popierany także przez Porozumienie) oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Fijołek: nie zraża nas to w żaden sposób. Jeśli mamy wygrać, to wygramy miesiąc później

Ewentualną zmianę daty wyborów Konrad Fijołek komentował w rozmowie z TVN24. - Stało się tak, jak jeszcze dziś rano przypuszczaliśmy, apelując do rządu, żeby dał rzeszowianom szansę wybrać gospodarza w terminie. Nie zraża nas to w żaden sposób. Jeśli mamy wygrać, to wygramy miesiąc później - powiedział.