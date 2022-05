Zginął od 36 ciosów siekierą, ciało wywieźli na taczce. Mieli wtedy 17 lat. "Szczególnie zdemoralizowani"

Do zabójstwa doszło w Słonnem (Podkarpacie) 26.11 | Sebastian K. uderzał ofiarę siekierą, Dżesika N. go do tego namówiła. Dwójka 17-latków przyznała się już do zabicia mężczyzny, grozi im do 25 lat więzienia. Śledczy wnioskują o obserwację psychiatryczną Sebastian K. Google Earth