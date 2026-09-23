Polska Anna P. i Piotr M. z zarzutami w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy Oprac. Adam Styczek |

Piotr M. i Anna P. zatrzymani w sprawie PFN. Arleta Zalewska: to ludzie z cienia PiS Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Dorota Sokołowska-Mach podczas konferencji prasowej poinformowała, że oboje zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury CBA w województwie mazowieckim. Następnie przewieziono ich do Rzeszowa, gdzie usłyszeli zarzuty i złożyli wyjaśnienia.

- Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie i przedstawienie osobom zatrzymanym zarzutów związanych z wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów Polskiej Fundacji Narodowej w związku z realizacją i finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy - powiedziała prokurator.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zatrzymani w sprawie PFN. Wśród nich dyrektorka w kancelarii prezydenta

Według ustaleń śledczych Anna P. i Piotr M. złożyli w lipcu 2017 roku wniosek o realizację kampanii, a miesiąc później podpisali z zarządem PFN umowę na wykonanie projektu. Jak przekazała Sokołowska-Mach, prokuratura uznała, że kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji, a zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.

Dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński ustalił, że Anna P. to aktualnie dyrektorka w kancelarii prezydenta [w Biurze Wydarzeń Prezydenta - red.], a Piotr M. jest pracownikiem Telewizji Republika.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec nich dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakaz opuszczania kraju.

Pytana, czy planowane są kolejne zatrzymania, rzeczniczka odpowiedziała, że postępowanie trwa. - Niewykluczone, że w tym postępowaniu jeszcze ktoś może usłyszeć zarzuty - powiedziała. Odmówiła doprecyzowania, na czym polegała szkoda majątkowa zarzucana Annie P. i Piotrowi M.

O zatrzymaniu dwojga podejrzanych poinformował w środę rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Śledztwo w sprawie działań członków zarządu PFN

W lipcu zarzuty w tym samym śledztwie usłyszeli dwaj byli członkowie zarządu PFN, Maciej Świrski i Cezary J. Dotyczą one sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy oraz nielegalnego finansowania PiS i Solidarnej Polski. Obaj nie przyznali się do zarzucanych im czynów.

Śledztwo wszczęto w czerwcu 2024 roku w sprawie działań członków zarządu PFN przy finansowaniu kampanii w 2017 roku. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała wówczas, że szkoda wyrządzona fundacji wyniosła nie mniej niż osiem milionów 428 tysięcy złotych. Sprawę przejęła później Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

PFN została założona w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, polskiej marki i gospodarki.