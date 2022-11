Włamywał się do domów i mieszkań, kradł pieniądze i biżuterię

34-letni mężczyzna, podejrzany o serię włamań do mieszkań i domów w Rzeszowie, trafił do aresztu. Przyznał się do zarzutów. Ponieważ działał w warunkach recydywy, grozi mu wysoka kara.

34-latek został zatrzymany w niedzielę w jednym z rzeszowskich hoteli. Jak podaje policja, mężczyzna szybko przyznał się do włamań, które mu zarzucono.

Włamania w Rzeszowie

Do serii kilkunastu włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych w stolicy Podkarpacia dochodziło od sierpnia br. do minionego weekendu. Łupem sprawcy zazwyczaj padały pieniądze i biżuteria.

Jak podała policja, na podstawie zebranych informacji oraz po analizie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy ustalili, że sprawcą włamań może być 34-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, który mieszka w jednym rzeszowskich hoteli.

"W niedzielę rano mężczyzna został zatrzymany w hotelu przez policjantów z wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy. Podczas przeszukania hotelowego pokoju policjanci zabezpieczyli między innymi łom mogący służyć do pokonywania zabezpieczeń i rękawiczki "– podkreśliła policja.

Mężczyzna został aresztowany KWP Rzeszów

Wysoka kara

34-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał w sumie 13 zarzutów dotyczących usiłowania oraz kradzieży z włamaniem. "Łączną wartość strat (funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego) oszacowali na kwotę ponad 80 tysięcy złotych. 34-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył krótkie wyjaśnienia" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem o areszt dla podejrzanego, do którego sąd się przychylił. "Kara przewidziana za kradzież z włamaniem wynosi do 10 lat pozbawienia wolności. Ponieważ 34-latek działał w warunkach recydywy, kara ta może być wyższa" – informuje policja.

