Były senator PiS wymieniany wśród kandydatów opozycji na prezydenta Rzeszowa. Aleksander Bobko odpowiada

Po rezygnacji wieloletniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca wydłuża się lista potencjalnych kandydatów na jego następcę. Wśród nich pojawił się też, nieoficjalnie wymieniany przez polityków związanych z Koalicją Obywatelską, były senator PiS Aleksander Bobko. - Wybór dobrego prezydenta miasta bardzo leży mi na sercu. Jeżeliby się okazało, że moja osoba może być pomocna i mogę mieć możliwość zrobienia czegoś dla Rzeszowa, to kto wie - skomentował on sam w sobotnich "Faktach po Faktach".

"Wybór dobrego prezydenta miasta bardzo leży mi na sercu"

Od polityków związanych z KO można nieoficjalnie usłyszeć nazwisko byłego senatora PiS, w przeszłości także rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, Aleksandra Bobko. Mógłby on - zdaniem tych źródeł - zostać wspólnym kandydatem opozycji. Bobko odniósł się do tych spekulacji w sobotnim wydaniu programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Zapytany, czy zamierza startować na prezydenta Rzeszowa odparł: - Nie jest to czas i miejsce, aby na to pytanie odpowiedzieć.