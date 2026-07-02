Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

PiS "brnie w niepoważne sprawy". Dowodów brak, zgłoszenia nie było

|
Karol Nawrocki BUS
Dowodów brak, zgłoszenia nie było. Szef kancelarii Nawrockiego kpi z pytań. Materiał "Faktów" TVN
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Rzekoma próba otrucia Karola Nawrockiego staje się okazją do budowania kolejnego mitu na prawicy. Wywiad z prezydentem został jednak opublikowany w konkretnym politycznym celu, wśród rządzących pojawiają się więc wątpliwości co do prawdziwości zdarzenia. Zwłaszcza, że nie zostało ono zgłoszone przez ponad rok. Materiał Jakuba Sobieniowskiego dla "Faktów" TVN.

Prezydent Karol Nawrocki opisał w wywiadzie rzece z prof. Andrzejem Nowakiem moment utraty przytomności podczas ubiegłorocznej kampanii. Zdarzenie miało mieć miejsce po spotkaniu z wyborcami w Ząbkowicach Śląskich. Nawrocki zasugerował też, że wcześniej otrzymywał ostrzeżenia o możliwej próbie otrucia.

Szef kancelarii Karola Nawrockiego tymczasem kpi z pytań o ten czas kampanii i rzekomą próbę otrucia. - Państwo otoczyli taką wielką troską pana prezydenta. Wspaniale, wspaniale - mówił w Sejmie Zbigniew Bogucki. Gdy padają pytania o rzekome otrucie prezydenta, insynuuje on dziennikarzom "śmieszkowanie". - Można sobie z tego śmieszkować. Pan mówił o egzorcyzmach i tak dalej. Myślę, że to jest poważna sprawa - powiedział Bogucki.

Sprawa rzeczywiście jest poważna, bo sam Karol Nawrocki porównał swój stan do objawów znanych z horroru "Egzorcysta". Mówił o fontannie wymiotów, o kopaniu nogami i drgawkach.

Politycy PiS tworzą teorie spiskowe

 - Próbowano otruć Karola Nawrockiego, po prostu otruć, wyeliminować z tej kampanii - ocenił profesor Nowak, autor wywiadu z prezydentem. Kto miał stać za tą próbą? - W tę akcję mogły być zaangażowane nawet polskie służby - odpowiada Zbigniew Kuźmiuk z PiS.

Nie ma też dowodów na zamach smoleński, ale PiS mówi o "zbrodni" i "zamordowaniu". Gdy asystentka Jarosława Kaczyńskiego została wezwana na przesłuchanie w charakterze świadka, a kilka dni później zmarła, PiS mówi, że stała się "ofiarą reżimu". A gdy Zbigniew Ziobro jest poszukiwany i mógłby być zatrzymany, to prezes PiS mówił o "wyroku śmierci" na niego. 

Niezgłoszona przez ponad rok

A teraz jest rzekoma próba otrucia Karola Nawrockiego. Tak bardzo rzekoma, że aż niezgłoszona. Dlaczego? - Wszystkim zależało na tym, żeby Karol Nawrocki przerwał swoją kampanię wyborczą - ocenia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

- W mojej długoletniej praktyce policyjnej jest to pierwsza taka sprawa, że ktoś uważa, że został podtruty, że ktoś uważa, że mógł być zamach, a odczekuje ponad rok, nie zgłasza tego do policji, nie zgłasza tego do prokuratury - odpowiada rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Moment nie jest przypadkowy

Informacja o zamachu pojawiła się również w konkretnym momencie. Miała ona wypromować książkę. Książka miała zaś wypromować prezydenta Nawrockiego na wyborczą lokomotywę PiS. I dać mu siłę do przyciągnięcia Konfederacji. 

- Symbolizuje siłę. Jego postawa silnego mężczyzny, opiekuna rodziny - mówił prof. Nowak o Karolu Nawrockim podczas promocji książki. - Kto sobie wyobrazi, jak Karol Nawrocki ucieka przed jakimś wyzwaniem? Jeżeli ktoś sobie to wyobraża, to ulega właśnie takim podszeptom, jakie rozpuszczali mongolscy najeźdźcy w 1241 roku na polu bitwy pod Legnicą - ocenił.

Inaczej sprawę postrzega Krzysztof Paszyk z PSL. - Jeśli nie ma się nic do powiedzenia w poważnych sprawach, to brnie się w niepoważne sprawy. Ja bym tak dzisiaj oceniał zachowanie prezydenta i jego zaplecza politycznego - powiedział.

W poniedziałek prokuratura z urzędu wszczęła śledztwo w sprawie tamtego dnia i rzekomego zamachu na Karola Nawrockiego. 

OGLĄDAJ: "Kaczyński zrozumiał, że musi wykonać jakiś gwałtowny ruch". Dokąd zmierza prezes?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
pap_20250515_196
"Wydaje nam się, że to wyraz bezczelności". Burza wokół Anny Lewandowskiej
Sebastian Zakrzewski
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Źródło: TVN24
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria Prezydenta RP
Jakub Sobieniowski
Jakub Sobieniowski
Reporter polityczny "Faktów" TVN
Czytaj także:
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
"Widać dokładnie, co było celem". Zmasowany atak, rośnie bilans ofiar
Świat
Upały we Francji
Tysiąc ofiar w pięć dni. Idzie kolejna fala
Angelika Maj
Koparka usuwa nowe krawężniki i kostkę brukową
Rozkopali nową drogę. Powstanie dodatkowe przejście dla pieszych
Wołomin
imageTitle
Nietypowy apel trenera do rodziców
EUROSPORT
imageTitle
Nocny cud na mundialu. Przegrywali 0:2, a i tak awansowali
EUROSPORT
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
BIZNES
1 godz 1 min
Donald Trump
"Spadek zaufania do USA jest faktem"
Podcast o zagranicy
Skutki burzy w województwie podkarpackim
Wiatr łamał drzewa, doszło do podtopień. Tysiące interwencji służb
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ponad 700 tysięcy złotych "innych dochodów". Ministra zdrowia wyjaśnia
BIZNES
imageTitle
Burza po czerwonej kartce Amerykanina. Przypomina się sprawa Messiego
EUROSPORT
imageTitle
Nadzieje współgospodarzy nadal żywe. USA, Meksyk i Kanada z szansą na wielki sukces
EUROSPORT
Władimir Putin
Putin zwołał naradę. Chodzi o obwód królewiecki
Świat
Przydacz i Rubio
Przydacz: jest zielone światło z Białego Domu
Polska
Patryk M., pseudonim Wielki Bu
Akt oskarżenia "Wielkiego Bu", nakaz aresztowania Ziobry, atak na Kijów
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Tragedia przed meczem. Selekcjoner Kongijczyków zaskoczony na konferencji
EUROSPORT
imageTitle
Dziewczyna od podawania piłek zamarła po żarcie Djokovicia
EUROSPORT
imageTitle
Cudowny rzut wolny w osłabieniu. Amerykanie świętują awans
EUROSPORT
imageTitle
Skoczyli sobie do gardeł przy stanie 0:2. Potem wspólnie dali Belgii awans
EUROSPORT
GettyImages-2284106404
Kolejne drużyny w 1/8 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
Belgia Senegal
Czerwone Diabły wyrwały się z piekła. Belgia w 1/8 finału
EUROSPORT
imageTitle
Jest diagnoza kontuzji Chwalińskiej
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na uroczystości przejęcia przez Irlandię przewodnictwa w Radzie UE
Zełenski skrócił wizytę w Irlandii. "Pojawiły się bardzo niepokojące informacje"
Świat
Śmigłowiec MH-60S Sea Hawk
Awaryjne wodowanie amerykańskiego śmigłowca. Zaginął jeden z członków załogi
Świat
Atak bombowy w Salonikach
Ofiara śmiertelna po serii eksplozji. "Terroryzm musi zostać wygnany tam, gdzie jego miejsce"
Świat
Akcja ratownicza w stanie La Guaria
Żałoba w kraju. Nie żyje ponad 2300 osób
Świat
Burza, noc
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
METEO
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
BIZNES
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków
BIZNES
Burza, deszcz, chmury
W tych regionach należy uważać
METEO
Nowy Jork. Dwójka nieznanych osób rozwiesiła pacyfistyczny baner na Empire State Building
Wielki baner na 443 metrach i oświadczyny. Para w rękach policji
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica