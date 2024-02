Minister rolnictwa Czesław Siekierski na spotkaniu z rolnikami zapowiedział rozmowy w Brukseli o partycypacji Unii w pokryciu części strat, jakie ponoszą protestujący. Arcybiskup Andrzej Dzięga zrezygnował z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego w atmosferze skandalu - miał wiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich przez innego księdza. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 25 lutego.

1. Minister rolnictwa zapowiada rozmowy w Brukseli

Minister rolnictwa Czesław Siekierski spotkał się w sobotę z protestującymi rolnikami w Zosinie i w Tomaszowie Lubelskim. Szef resortu odpowiedzialnego za rozwój wsi zapowiedział, że podczas najbliższego spotkania w Brukseli będzie rozmawiać m.in. o tym, aby Unia Europejska partycypowała w pokryciu części kosztów strat, które ponieśli polscy rolnicy w wyniku napływu niekontrolowanych towarów z Ukrainy.

Posiedzenie ma odbyć się w poniedziałek. Wówczas minister ma przedstawić w Brukseli postulaty polskich rolników.

Spotkanie ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z rolnikami Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W odniesieniu do Zielonego Ładu minister zwrócił w sobotę uwagę, że rolnicy doskonale wiedzą kiedy i co wysiewać i nic nie powinno im być narzucane, ugorowanie w czasie kiedy jest zła opłacalność produkcji jest niemożliwe do realizacji. Wiceminister Stefan Krajewski dodał, że potrzebne jest europejskie wsparcie w wywiezieniu nadwyżek zboża a także w znalezieniu pieniędzy na zrekompensowanie rolnikom poniesionych strat.

Siekierski poinformował, że podczas sobotnich rozmów poruszono głównie problem nadmiernego otwarcia granic dla towarów z Ukrainy, które nastąpiło decyzją Komisji Europejskiej. - To otwarcie spowodowało właściwie, że Ukraina, jeśli chodzi o rynek, jest w Unii Europejskiej i korzysta z tych wszystkich możliwości eksportowych, rozwojowych. My to rozumiemy; chcemy dalej pomagać, ale jednocześnie nie chcemy, żeby za to płaciła, czy ponosiła koszty głównie jedna grupa zawodowa i to z krajów granicznych” – zwrócił uwagę minister.

2. Arcybiskup rezygnuje. W tle skandal

Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z posługi metropolity szczecińsko-kamieńskiego - poinformowała nuncjatura apostolska w Polsce. W komunikacie podano, że duchowny "przechodzi na emeryturę". Administratorem apostolskim sede vacante został bp koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński.

Andrzej Dzięga Marcin Bielecki/PAP

Arcybiskup Dzięga miał wiedzieć o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich przez księdza Andrzeja Dymera. Rezygnacja hierarchy kończy prowadzone przez Watykan przeciwko niemu postępowanie kanoniczne. Duchowny był jednym z bohaterów reportażu TVN24 "Najdłuższy proces Kościoła" o zmarłym w lutym 2021 roku księdzu Andrzeju Dymerze, który miał wykorzystywać seksualnie osoby nieletnie. Jedną z osób, które miały wiedzieć o sprawie od lat i nie reagować, jest właśnie arcybiskup Dzięga.

Rezygnację duchownego i oświadczenie w tej sprawie komentował na antenie TVN24 publicysta Tomasz Terlikowski. Pytany, czy jego zdaniem komunikat w tak poważnej sprawie powinien być tak skromny i krótki, dziennikarz odparł, że "zdecydowanie nie". - Trzeba jasno powiedzieć: to dobrze, że arcybiskup Dzięga został zmuszony do odwołania, bo tak trzeba powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z rezygnacją - stwierdził.

Terlikowski: za dużo jest ofiar, za dużo krzywdy ludzkiej, za którą arcybiskup Dzięga odpowiada osobiście TVN24

3. Trzaskowski ogłosił hasło wyborcze

Walczący o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) ogłosił w sobotę swoje hasło wyborcze. To "Po prostu Warszawa". Wiceszef PO wyjaśnił, że wybrał ten slogan, "bo gdy inni kandydaci szukają pomysłu na siebie, ja mój pomysł na miasto po prostu realizuję z Wami od ponad pięciu lat".

Trzaskowski podał swoje hasło wyborcze TVN24

"Gdy obiecują Wam zmiany, ja Warszawę po prostu zmieniam. Razem z Wami. Gdy mówią o miłości do stolicy, ja ją po prostu kocham. Tak jak i Wy. Gdy próbują Was przekonać, że traktują Warszawę poważnie, ja wspólnie z Wami robię to od ponad 5 lat, dbając o bezpieczeństwo, rozwijając transport miejski czy zazieleniając skwery, place i ulice" - zaznaczył polityk.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.

4. Makabryczna zbrodnia w Małopolsce. Są zarzuty

55-letni mężczyzna, którego ciało znaleziono w tym tygodniu powiecie olkuskim, zmarł 9 stycznia – podaje prokuratura. Zatrzymana w związku z tym zdarzeniem kobieta usłyszała zarzuty spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała skutkującego śmiercią, nieudzielenia pomocy i zbezczeszczenia zwłok.

Prokuratura nie podaje szczegółowych informacji na temat tego zdarzenia. Wiadomo jedynie, że 50-latkę, która odpowie przed sądem za śmierć mężczyzny, łączyła ze zmarłym relacja. Śledczy informują, że ciało 55-latka było rozczłonkowane.

5. Trzylatek walczy o życie

W sobotę wieczorem poinformowano, że trzylatek, który wpadł do zbiornika wodnego w miejscowości Ludwików (woj. wielkopolskie), walczy o życie. Chłopiec jest w stanie głębokiej hipotermii. Jego zaginięcie zgłoszono około godziny 15 po tym, jak oddalił się od dziadka na spacerze. Został znaleziony pół godziny później.

Akcja ratunkowa w miejscowości Ludwików (Wielkopolska) Kontakt 24/ AVECZAR123

Chłopiec przetransportowany został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do konińskiego szpitala, gdzie był reanimowany. Po kilku godzinach ciało chłopca udało się ogrzać do temperatury 26 stopni. Ma trafić do szpitala w Poznaniu.

Autorka/Autor:bp//mrz

Źródło: PAP, TVN24