Polska ma śmiałe plany, by wzmocnić swoją obronę, ale Ameryka jest niezbędnym partnerem w zakresie bezpieczeństwa - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na początku spotkania z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Ten ocenił natomiast, że relacje pomiędzy dwoma krajami są "silniejsze, niż były kiedykolwiek". - Działamy w oparciu o wspólne wartości, o wspólne interesy oraz wspólną determinację po to, żeby stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom - powiedział. Po spotkaniu Sikorski wyszedł do dziennikarzy. Ujawnił m.in., że Blinken dziękował mu za jego wystąpienie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.