Rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 20 lutego

Polska Fundacja Narodowa sprzedała słynny jacht "I Love Poland". Rolnicy zapowiadają "blokady w wielu miejscach w kraju". Z kolei sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa zdecydowała o liście świadków. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć 20 lutego.

Polska Fundacja Narodowa sprzedała słynny jacht

Polska Fundacja Narodowa sprzedała jacht "I Love Poland" - przekazała "Gazeta Wyborcza". Potwierdził to dziennikowi Cezary Jurkiewicz z zarządu fundacji, ale nie poinformował, za ile i komu został sprzedany.

Rolnicy zapowiadają "blokady w wielu miejscach w kraju"

Rolnicy oczekują na konkrety i to w bardzo krótkim czasie - powiedziała na antenie TVN24 prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Zwróciła uwagę, że w trwających protestach chodzi między innymi o tempo dojścia do ambitnych celów klimatycznych. - Rolnicy w całej Unii Europejskiej obawiają się, i to słusznie, że szybkie tempo obniży konkurencyjność unijnego rolnictwa - mówiła.