Rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 23 lutego

Nie doszło do spotkania przedstawicieli polskiego rządu z władzami Ukrainy - przekazał ukraiński premier Denys Szmyhal, który pojawił się w piątkowe popołudnie na granicy obu państw. - Zdajemy sobie sprawę z trudności, z którymi mierzy się polski rząd, i jesteśmy gotowi, by pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Wychodzimy naprzeciw - mówił. Dziękował też za decyzję Donalda Tuska w sprawie włączenia przejść z Ukrainą do zbioru infrastruktury krytycznej kraju, ale zapowiedział możliwe "środki odwetowe", jeżeli do 28 marca granica nie zostanie odblokowana.