Operacja "Feniks", naloty na Liban, opinia biegłego ws. Ziobry

czytaj dalej

"Opinia biegłego o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry dotarła do komisji do spraw Pegasusa" - poinformowała szefowa komisji Magdalena Sroka. Jak dodała, były minister "nie będzie mógł dłużej unikać stawiennictwa przed komisją" i zapowiedziała wyznaczenie terminu przesłuchania. Według ustaleń tvn24.pl, będzie ono możliwe pod pewnymi warunkami - m.in. sesja powinna trwać do dwóch godzin, a następnie konieczna będzie przerwa.