Rzecznik TSUE: polskie przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów są sprzeczne z prawem Unii

To opinia Rzecznika w sprawie skargi Komisji Europejskiej z października 2019 roku. Komisja zaskarżyła przepisy dyscyplinarne uznając, że polscy sędziowie zostali uzależnieni od woli rządu, mogą być ukarani za treść swoich wyroków oraz za to, że wysyłają pytania do unijnego Trybunału

Zdaniem komisarzy system dyscyplinarny w Polsce nie zapewnia bezstronności i niezależności. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest wolna od wpływu polityków, bo w jej skład wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą powołali politycy w Sejmie. Co więcej system nie gwarantuje, że sprawy będą rozpatrywane w rozsądnym czasie, przez co minister sprawiedliwości może prowadzić długotrwałe postępowania, procedura nie zapewnia sędziom należytego prawa do obrony, nie chroni przed kontrolą polityczną i wszystko to razem podważa zasadę niezawisłości sędziów.