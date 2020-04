Rzecznik Sądu Najwyższego rezygnuje. "Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam"

Złożyłem dzisiaj rezygnację z funkcji rzecznika prasowego Sądu Najwyższego - poinformował we wtorek sędzia Michał Laskowski. Dodał, że na stanowisku pozostanie do końca kwietnia. - Rzecznik prasowy, który jest twarzą sądu, reprezentuje sąd, musi się z nim utożsamiać. Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam - przyznał.

Z końcem kwietnia upływa kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerdsorf. We wtorek na stronie tego sądu opublikowano obszerny list, który Gersdorf skierowała do współpracowników. Podziękowała w nim za codzienna pracę wszystkim sędziom i pracownikom Sądu Najwyższego .

Jak przekazał, funkcję rzecznika będzie pełnił do końca kwietnia tego roku. Przyznał, iż "uważa, że kończy się pewien rozdział w historii Sądu Najwyższego". - Zamienia się prezes i to jest jakby zewnętrzny tego wyraz - wyjaśnił.

Jego zdaniem "tak naprawdę teraz będzie to trochę inny sąd". - Podejrzewam, że od 1 czy 4 maja sądem kierować będzie sędzia wskazany przez prezydenta. To jest taka sytuacja, w której rzecznik prasowy, który jest twarzą sądu, reprezentuje sąd, musi się z nim utożsamiać. Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam - powiedział Laskowski. - Zawsze to mówiłem, dlatego złożyłem rezygnację - dodał.

Podkreślił także, że "rzecznik musi być przekonany do tego, co mówi". - Ja byłem przez te lata przekonany. Zresztą nie byłem jakoś specjalnie krępowany przez nikogo i mówiłem to, co myślę. Teraz bałbym się, że albo bym mówił coś, co mam obowiązek powiedzieć jako rzecznik i z czym się nie utożsamiam, albo nie jestem do końca przekonany - wyznał. - Może byłbym mało wiarygodny wtedy - dodał sędzia.