Był twarzą Sądu Najwyższego. "Starałem się, jak umiałem sprostać wyzwaniom"

Głęboko wierzę, że wartości, jakich broniłem i bronić nadal będę, okażą się silniejsze od koncepcji o przemijającym charakterze - oświadczył rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski w komunikacie, w którym poinformował o rezygnacji ze stanowiska. "Mam nadzieję, że my i nasze dzieci będziemy żyli w demokratycznym kraju, którego jednym z fundamentów będą niezawiśli sędziowie i niezależne od innych władz sądy (i trybunały)" - dodał.

Rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski poinformował we wtorek, że złożył rezygnację ze swojej funkcji . Na stanowisku pozostanie do końca kwietnia. - Rzecznik prasowy, który jest twarzą sądu, reprezentuje sąd, musi się z nim utożsamiać. Ja się z tym nowym porządkiem nie utożsamiam - przyznał. - Zostaję w sądzie jako sędzia szeregowy - dodał.

"Był to niezwykły okres w historii Sądu, co rodziło nowe i trudne wyzwania w pracy rzecznika prasowego"

Przypomniał, że stanowisko zajmował od 1 października 2016 roku. "Był to niezwykły okres w historii Sądu, co rodziło nowe i trudne wyzwania w pracy rzecznika prasowego. Mogłem jednak sprawować tę funkcję w zgodzie z własnymi przekonaniami, mogłem liczyć na współpracę i zrozumienie, a swoboda moich wypowiedzi nie była krępowana, za co dziękuję Pani Pierwszej Prezes i kierownictwu Sądu" - napisał.