Rzecznik rządu: spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w związku z "sytuacją kryzysową"

Rosja wystrzeliła we wtorek co najmniej 100 rakiet w kierunku Ukrainy – poinformowały miejscowe władze. - Te rosyjskie ataki tylko pogłębią obawy wśród państw grupy G-20 o destabilizujący wpływ wojny Putina - oświadczył we wtorek doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.