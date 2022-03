Rzecznik rządu Piotr Mueller o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO: lepiej zawsze zatrzymywać wroga u bram niż później walczyć wewnątrz własnego obszaru

Ukraina 22 dobę odpiera atak Rosji na swoje terytorium. Rzecznik rządu Piotr Mueller został zapytany o plany, jakie ma Polska na sytuację, w której wojska okupanta zbliżyłyby się do polskich granic. Stwierdził, że wzmacniana jest wschodnia flanka NATO, a Polska zabiega "o więcej" w tym zakresie. - Uważamy, że ryzyko jest poważne i zresztą lepiej zawsze zatrzymywać wroga u bram niż później walczyć wewnątrz własnego obszaru - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" o tym, co dalej społeczność międzynarodowa może zrobić w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Skomentował między innymi dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO.

Mueller: będziemy zabiegać o więcej

Został zapytany o to, jaki Polska ma plan na potencjalną sytuację, w której rosyjskie wojska znajdą się przy naszej granicy. - W ramach NATO została uruchomiona specjalna procedura w sytuacji realnego zagrożenia, bo ona już istnieje, i odpowiednie procedury zostały zastosowane, jeżeli chodzi o kwestie gotowości wojsk i sojuszniczych, i krajowych, naszych. One są gotowe na taką sytuację - odpowiedział Mueller.

Stwierdził, że Polska zabiega w tej chwili o dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. - To zostało zrealizowane niedawno, bo dwie baterie Patriotów zostały zlokalizowane na terenie Polski. One zabezpieczają nasze niebo przed potencjalnymi atakami. 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, żołnierze brytyjscy - to wszystko się właściwie w dużej mierze zrealizowało - mówił.