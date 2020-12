Rzecznik rządu: nie ma zgody na relatywizowanie czynów pedofilskich

W sobotę w Toruniu podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy Radia Maryja dyrektor rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w Kościele, to "współczesny męczennik mediów". - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus - mówił. W obchodach uczestniczyli między innymi rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i szef MON Mariusz Błaszczak.

"Nie ma zgody na żadne relatywizowanie czynów niezgodnych z prawem"

- Takie działania muszą być wyjaśnione. Jeśli będą wyjaśnione, udowodni się, że jednak nie miał taki czyn miejsca, to wtedy możemy mówić o tym, aby oczyścić taką osobę - mówił rzecznik rządu. - Ale jeśli pojawia się taki zarzut, to do momentu jego wyjaśnienia każdy z pokorą powinien podejść i uważać bardzo na określanie, czy ktoś jest atakowany, czy nie, bo może się na końcu okazać, że jednak był winny. Później w takiej sytuacji powstaje wrażenie, jakoby ktoś chciał bronić osoby, które popełniły takie czyny - dodał.

Ojciec Rydzyk powiedział też: "Zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w Kościele się nie dajmy, księża się nie dajmy; To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże". - Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje – dodał.