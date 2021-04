Mueller: Nie sądzę, by prezes Banaś zrezygnował. Niech pełni tę funkcję, przecież został na nią wybrany

Działania służb wynikają z postępowania prokuratury, a ja jestem przekonany, że działania są prowadzone zgodnie z prawem - stwierdził rzecznik rządu Piotr Mueller. Odniósł się do sprawy przeszukania CBA w mieszkaniu syna Mariana Banasia.

"To słowa, które są niesprawiedliwe"

Banaś wydał oświadczenie w sprawie przeszukania w domu jego syna. Porównał w nim dzisiejsze rządy do "czasów bolszewickich", "stanu wojennego" i "państwa policyjnego".

- To słowa, które są niesprawiedliwe. Działania służb wynikają z postępowania prokuratury, a ja jestem przekonany, że działania są prowadzone zgodnie z prawem - komentował te słowa prezesa NIK rzecznik rządu Piotr Mueller w Radiu Zet w czwartek. - Cenię Mariana Banasia za wiele rzeczy, które zrobił w czasach PRL-u, cenię za walkę z mafiami VAT-owskimi, ale w tym zakresie nie zgadzam się z nim - dodał.

Zdaniem Muellera to "koincydencja zdarzeń", a "tworzenie ciągów przyczynowo-skutkowych jest nieuzasadnione". Zapytany o to, czy użyto aparatu państwa do tego, aby zastraszyć Banasia zapewnił, że "absolutnie nie".