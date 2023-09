Rzecznik rządu o aferze wizowej: pojedyncze działania

Rzecznik rządu o aferze wizowej

- Nieprawidłowości, o których mowa, dotyczą kilkudziesięciu lub kilkuset wiz (...) My gorącym żelazem wypalimy każdy przykład, każdy przypadek tego typu działań. I każda osoba, która dopuściła się złamania prawa, zostanie ukarana, a w sensie politycznym doszło do dymisji wiceministra, który odpowiadał za ten obszar w MSZ. I konsekwencje polityczne zostały poniesione, i teraz konsekwencje prawne dla każdego, kto przyczynił się do tych nadużyć. Jeżeli zostaną zidentyfikowane te osoby, to zostaną ukarane - oświadczył Mueller.