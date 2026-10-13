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Kropka nad i

Rzecznik rządu o powołaniu ambasadorów: to nie jest proces, który polega na uzgadnianiu z prezydentem

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Donald Tusk i Karol Nawrocki
Adam Szłapka: wyłanianie polskich ambasadorów nie polega na uzgodnieniu z prezydentem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Przez małostkowość Karola Nawrockiego deprecjonuje się polskich dyplomatów - ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do blokowania przez prezydenta nominacji kilkudziesięciu ambasadorów RP. Dodał, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a proces wyłaniania ambasadorów nie polega na uzgodnieniach między prezydentem a premierem lub rządem.

Spór na linii MSZ-Pałac Prezydencki o nominacje ambasadorskie sięga 2024 roku. Według szefa MSZ Radosława Sikorskiego na biurku prezydenta czeka na podpis 46 kandydatur na polskich ambasadorów i w zdecydowanej większości są to zawodowi dyplomaci.

W "Kropce nad i" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział "nie" na pytanie, czy premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w tej sprawie. - Pan prezydent mówi, że chce to rozwiązać systemowo, ale to jest rozwiązane systemowo i to jest opisane w konstytucji, w ustawach. Rząd prowadzi politykę zagraniczną i proces wyłaniania ambasadorów to nie jest proces, który polega na uzgodnieniach między prezydentem a premierem czy rządem - podkreślił Szłapka.

Szłapka: to jest szantaż prezydenta

Według Szłapki nie było żadnych wcześniejszych uzgodnień między MSZ a prezydentem w sprawie ambasadorów. - Mogła być rozmowa, natomiast to wszystko jest opisane w konstytucji - wskazał.

- To nie jest zaproszenie do konstruktywnej rozmowy, to jest szantaż. (...) Prezydent mówi tak: nie podpiszę wam bardzo dobrych zawodowych dyplomatów, żeby zostali ambasadorami, bo życzę sobie, żeby Nikodem Rachoń [doradca Nawrockiego - red.] był w Waszyngtonie. Ktoś taki ma reprezentować Polskę w ambasadzie w Waszyngtonie? Nie - powiedział rzecznik rządu.

Szłapka podkreślił, że są przedstawione kandydatury przez rząd zgodnie z procedurą. - Nie możemy sobie pozwolić na to, po pierwsze, żeby procedury konstytucyjne były zastępowane przez szantaż, żeby w sposób nieuprawniony Pałac Prezydencki czy pan prezydent rozszerzał swoją swoją władzę - mówił.

- Przede wszystkim spójrzmy na to tak z dystansem, po ludzku. Przez małostkowość Karola Nawrockiego deprecjonuje się polskich dyplomatów. Oni sobie, oczywiście, poradzą. Polska pozycja międzynarodowa wzrasta, dyplomacja działa, nasza pozycja międzynarodowa w Unii Europejskiej jest coraz mocniejsza. To jest świadectwo, które wystawia sobie pan prezydent i jego kilku krzykaczy - powiedział gość "Kropki nad i".

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Fakty po Faktach

"Siewca dezinformacji"

We wtorek odbyła się konferencja prasowa Adama Szłapki, na której pokazał tzw. paski z TV Republika z ostatnich dni, które jego zdaniem siały panikę w związku z falą przemocy w polskich szkołach.

Rzecznik rządu ostro ocenił działania stacji. Stwierdził, że to, co "robi TV Republika, jest po prostu łajdactwem". - Możecie przeprosić i wyjść - powiedział po tym, jak odmówił przyjęcia pytania od przedstawiciela TV Republika.

- To jest siewca dezinformacji, ta stacja. Ale to, co robili w ciągu ostatnich dwóch dni, po tych wydarzeniach i tych atakach w szkołach, to nie była dezinformacja, to było łajdactwo. Po prostu stwierdziłem, że nie, wystarczy - powiedział Szłapka w "Kropce nad i", zapytany tę sprawę.

Monika Olejnik dopytała, czy w takim razie nie należy sprawy zgłosić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wielokrotnie w ostatnich latach pokazała, że nie zajmuje się tym, czym powinna - odparł Szłapka.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Adam SzłapkaRządPrezydent RPKarol NawrockiDyplomacjaKonstytucja RPTV RepublikaDezinformacja
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