Politycy PiS w relacjach z USA "nie traktują Polski poważnie". "Jak wasala, ubogiego krewnego"

26 0730 jnj gosc-0003
Szłapka: poważnie traktuje się tych partnerów, którzy sami się traktują poważnie
Źródło: TVN24
Musimy się szanować, a tego brakuje politykom Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka, komentując reakcje na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o członkach NATO w Afganistanie. Mówił też, czego rząd oczekiwałby w tej sytuacji od prezydenta Karola Nawrockiego oraz skomentował ostrą wymianę zdań premiera z głową państwa w mediach społecznościowych.

Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków PiS na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który zakwestionował wkład sojuszników NATO w Afganistanie i sugerował, że "trzymali się z tyłu". 

- Stany Zjednoczone to nasz najbliższy sojusznik, jeden z najważniejszych partnerów, filar NATO. Powinniśmy mieć dobre relacje. Natomiast dobre relacje to są relacje partnerskie, nawet jeśli nasze potencjały są zdecydowanie różne - mówił. 

- Myślę, że poważnie traktuje się tych partnerów, którzy sami traktują się poważnie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nigdy Polski nie traktują poważnie. Zawsze traktują Polskę jako takiego wasala, ubogiego krewnego - ocenił Szłapka. 

Rzecznik rządu dodał, że odpowiedź Nawrockiego na słowa Trumpa była "bardzo miękka", a rząd oczekiwałby "przypomnienia" wkładu Polski w misję NATO. - Musimy się szanować, a tego brakuje politykom PiS - podkreślił. 

"Są takie sytuacje, które wymagają reakcji publicznej".

Słowa prezydenta USA polski prezydent skomentował w serwisie X, ale nie zwrócił się bezpośrednio do Trumpa, za co został skrytykowany przez premiera. Donald Tusk we wpisie do Nawrockiego i Kaczyńskiego napisał, że "czas wstać z kolan". Wówczas prezydent zarzucił mu, że "trzecią dekadę klęczy od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało". 

Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"
Ostra wymiana zdań między Tuskiem a Nawrockim. "Trzecią dekadę pan klęczy"

Polska

Szłapka był pytany w TVN24, czy ostra wymiana zdań w mediach społecznościowych oznacza kolejne ochłodzenie relacji szefa rządu z prezydentem. - Myślę, że tutaj nie będzie żadnej radykalnej zmiany w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, spraw zagranicznych. Na pewno będzie stały kontakt pana premiera z panem prezydentem - odpowiedział i dodał, że tak było w sprawie Rady Pokoju

Rzecznik rządu zaznaczył, że "są takie sytuacje, które wymagają reakcji publicznej". - Do takich reakcji będzie dochodziło. Taki jest polski system polityczny, że kohabitacja między rządem a prezydentem czasem jest trudna - kontynuował. 

Ochłodzenie w relacjach premiera z prezydentem? Szłapka: są takie sytuacje, które wymagają reakcji
Źródło: TVN24

Jak mówił dalej, ta kohabitacja "na razie jest trudna, ale wydaje mi się, że nie jest najtrudniejsza, jaką do tej pory mieliśmy w historii Polski". 

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Adam Szłapka
