Politycy PiS w relacjach z USA "nie traktują Polski poważnie". "Jak wasala, ubogiego krewnego"

Szłapka: poważnie traktuje się tych partnerów, którzy sami się traktują poważnie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego oraz polityków PiS na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który zakwestionował wkład sojuszników NATO w Afganistanie i sugerował, że "trzymali się z tyłu".

- Stany Zjednoczone to nasz najbliższy sojusznik, jeden z najważniejszych partnerów, filar NATO. Powinniśmy mieć dobre relacje. Natomiast dobre relacje to są relacje partnerskie, nawet jeśli nasze potencjały są zdecydowanie różne - mówił.

- Myślę, że poważnie traktuje się tych partnerów, którzy sami traktują się poważnie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi nigdy Polski nie traktują poważnie. Zawsze traktują Polskę jako takiego wasala, ubogiego krewnego - ocenił Szłapka.

Rzecznik rządu dodał, że odpowiedź Nawrockiego na słowa Trumpa była "bardzo miękka", a rząd oczekiwałby "przypomnienia" wkładu Polski w misję NATO. - Musimy się szanować, a tego brakuje politykom PiS - podkreślił.

"Są takie sytuacje, które wymagają reakcji publicznej".

Słowa prezydenta USA polski prezydent skomentował w serwisie X, ale nie zwrócił się bezpośrednio do Trumpa, za co został skrytykowany przez premiera. Donald Tusk we wpisie do Nawrockiego i Kaczyńskiego napisał, że "czas wstać z kolan". Wówczas prezydent zarzucił mu, że "trzecią dekadę klęczy od Berlina po Brukselę. W Moskwie też się zdarzało".

Szłapka był pytany w TVN24, czy ostra wymiana zdań w mediach społecznościowych oznacza kolejne ochłodzenie relacji szefa rządu z prezydentem. - Myślę, że tutaj nie będzie żadnej radykalnej zmiany w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, spraw zagranicznych. Na pewno będzie stały kontakt pana premiera z panem prezydentem - odpowiedział i dodał, że tak było w sprawie Rady Pokoju.

Rzecznik rządu zaznaczył, że "są takie sytuacje, które wymagają reakcji publicznej". - Do takich reakcji będzie dochodziło. Taki jest polski system polityczny, że kohabitacja między rządem a prezydentem czasem jest trudna - kontynuował.

Ochłodzenie w relacjach premiera z prezydentem? Szłapka: są takie sytuacje, które wymagają reakcji Źródło: TVN24

Jak mówił dalej, ta kohabitacja "na razie jest trudna, ale wydaje mi się, że nie jest najtrudniejsza, jaką do tej pory mieliśmy w historii Polski".

OGLĄDAJ: Szłapka o reakcji prezydenta na słowa Donalda Trumpa: PiS w relacjach z USA traktuje Polskę jak ubogiego krewnego