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FAKTY PO FAKTACH

Rzecznik rządu o decyzji Karola Nawrockiego w sprawie "lex szarlatan": liczy tylko na zysk polityczny

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Adam Szłapka
Szłapka o decyzji prezydenta w sprawie lex szarlatan: maski opadły
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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To jest oburzająca decyzja, która się nijak nie broni - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. Prezydent Karol Nawrocki postanowił skierować tak zwaną ustawę lex szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Według Szłapki "liczy tylko i wyłącznie na zysk polityczny".

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tak zwanej ustawy lex szarlatan. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Ocenił między innymi, że "do jednej grupy, tak zwanych szarlatanów, rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób, zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną". Prezydent przedstawił swoją propozycję zmian w prawie.

Szłapka o decyzji Nawrockiego w sprawie "lex szarlatan": maski opadły

Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. - To, co powiedział prezydent i jego ludzie też, powiedzmy sobie szczerze, to jest kompletna bzdura - skomentował. Dodał, że to, co prezydent zrobił, to zablokowanie tej ustawy".

- To jest decyzja, która pokazuje, że maski opadły. Czyli dzisiaj de facto prezydentem rządzi Braun z tymi kamratami, różnej maści antyszczepionkowcami albo Mejza, przekręciarz medyczny - ocenił Szłapka.

Podkreślił, że "to jest ustawa, która miała właśnie uchronić Polaków przed ludźmi, którzy wyłudzają, którzy oszukują, którzy szkodzą, którzy mogą też po prostu szkodzić zdrowiu Polaków". - To jest ustawa, która chroniła Polaków przed szkodliwymi praktykami medycznymi albo kompletnymi bzdurami, na przykład, że picie dużo wody może wyleczyć nowotwór. No bo tego typu rzeczy czasem słyszymy w internecie, na przykład wśród polityków Konfederacji to jest bardzo popularne - kontynuował. -

- Widzieliśmy bardzo wielu ludzi na (ich) listach, ludzi od Brauna, ludzi od Mentzena, ludzi od Bosaka, którzy różne bzdury zdrowotne opowiadali w mediach - dodał. Jak ocenił, "to dokładnie dzisiaj ich zakładnikiem jest Karol Nawrocki".

Rzecznik rządu: Nawrocki liczy tylko na zysk polityczny

Zdaniem rzecznika rządu prezydenta "nie interesuje zdrowie Polaków, tak jak w przypadku SAFE nie interesowało go bezpieczeństwo Polaków". - On liczy tylko i wyłącznie na zysk polityczny, a nie to jest rolą prezydenta - mówił.

- To jest oburzająca decyzja, która się nijak nie broni - skwitował. - Oczywiście on może teraz opowiadać, że tutaj zgłasza projekt ustawy, żeby bronić zielarzy i tak dalej. Ta ustawa w żaden sposób nie ograniczała możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw, które się zajmują, nie wiem, sprzedażą ziół, czy informowaniem o zdrowej żywności - powiedział Szłapka.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiMedycynaprawoAdam Szłapka
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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