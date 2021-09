Rzecznik PSL o postulacie Tuska: Proponowaliśmy to dwa lata temu. Dobrze, że Platforma popiera nasze stanowisko

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka odniósł się do postulatu Donalda Tuska, wygłoszonego podczas piątkowej konwencji Platformy Obywatelskiej. Szef PO zaproponował, by wprowadzić do konstytucji zapis mówiący, że wyjście z Unii Europejskiej będzie możliwe tylko większością 2/3. - Nie ma naszej zgody na polexit, dlatego już dwa lata temu, jako PSL, proponowaliśmy wpisanie członkostwa w Unii do polskiej konstytucji - przypomniał Motyka. - Zachęcamy Platformę do podpisania tej poprawki - dodał.

W sobotę w Płońsku odbyła się Konwencja Krajowa PO, podczas której Tusk powiedział m.in., że proponuje szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, by wspólnie zmienić art. 90 konstytucji i wpisać, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich. - Jeśli rzeczywiście nie chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powinni się zgodzić - stwierdził lider PO.

Rzecznik PSL o słowach Tuska

O sobotnie wypowiedzi szefa Platformy pytany był w piątek rzecznik PSL Miłosz Motyka. - Nie ma naszej zgody na polexit, dlatego już dwa lata temu, jako PSL, proponowaliśmy wpisanie członkostwa w Unii do polskiej konstytucji na wzór tego, jakie rozwiązanie funkcjonuje w zdecydowanej większości krajów europejskich. Ponad 20 krajów takie rozwiązanie ma, ma wpisane członkostwo w UE do konstytucji lub zobowiązania wobec wspólnoty europejskiej - powiedział Motyka.

Jak przekazał, PSL chciałoby, by w konstytucji było zapisane, że: "Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, która szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, realizuje zasady pomocniczości, demokratycznego państwa prawa, równości obywateli oraz poszanowania godności człowieka". Zdaniem polityka PSL "to bezpiecznik i gwarancja", że żadna partia nie będzie chciała wyprowadzić Polski z UE.

Donald Tusk na konwencji PO w Płońsku PAP/Wojciech Olkuśnik

- Zachęcamy w takim wypadku Platformę do podpisania tej poprawki do konstytucji, to nie jest rozwiązanie radykalne, jak mówi Donald Tusk, to jest rozwiązanie racjonalne, bo obecność we wspólnocie to jest polska racja stanu. Choć wtedy słyszałem z ust polityków Platformy, że nie wolno zmieniać konstytucji z PiS-em. Dobrze, że dziś popierają nasze stanowisko - zaznaczył Motyka.

Pytany, co sądzi o zapisie zaproponowanym przez Tuska, odparł: "my nie chcemy rozmawiać na temat wyjścia z UE, my chcemy zgłaszać propozycję pozytywną, która ma zagwarantować członkostwo w Unii".

Autor:momo//rzw

Źródło: PAP