Polska Rzecznik prezydenta: To był dobry moment. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności Justyna Sochacka |

Rzecznik prezydenta: to był dobry moment. Zastosowaliśmy zasadę wzajemności Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Karol Nawrocki zdecydował w piątek o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To odpowiedź na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". Zełenski odesłał Nawrockiemu order.

Prowadzący program Konrad Piasecki zauważył, że w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku odbędzie się Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy i zapytał rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, czy Nawrocki nie mógł poczekać z decyzją w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu.

- Zawsze można powiedzieć, że jest dobry albo zły moment (…) Uważam, że to był dobry moment - powiedział Leśkiewicz.

Jak mówił, "równo trzy tygodnie po decyzji prezydenta Zełenskiego, w obliczu iluś tam prób nawiązania kontaktu ze strony ukraińskiej i zakończenia tych prób kontaktu, wobec braku reakcji ze strony pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pan prezydent podjął decyzję, którą zapowiedział trzy tygodnie wcześniej".

Zapytany, czy podjął decyzję ze świadomością, że może zniweczyć szczyt, Leśkiewicz odparł, że "to nie ma żadnego wpływu". - Pomoc Ukrainie jest czymś innym niż kwestie historyczne - przekonywał.

- Zastosowaliśmy zasadę wzajemności - mówił. - Skoro pan prezydent Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA, pan prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego i na tym kończymy tę sprawę - stwierdził.

OGLĄDAJ: Awantura o order. "Pomoc Ukrainie jest zupełnie czymś innym, niż kwestie historyczne"