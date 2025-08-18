Logo strona główna
Polska

Co z polską delegacją? Rzecznik Nawrockiego: jego priorytetem jest inna wizyta

Karol Nawrocki
Trump: Zełenski może zakończyć wojnę
Źródło: TVN24
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w poniedziałek, że Karol Nawrocki priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września. Zaznaczył, że poniedziałkowe spotkanie w Waszyngtonie w ramach tak zwanej koalicji chętnych to konsekwencja ustaleń podjętych podczas rozmów z udziałem przedstawicieli polskiego rządu. Nie wiadomo, czy polski przedstawiciel weźmie udział w dzisiejszych rozmowach w USA.

Prezydent USA Donald Trump spotka się w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, szalejące pożary
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, szalejące pożary

TO WARTO WIEDZIEĆ

Spotkania w Białym Domu

Jak podał Biały Dom, Trump przyjmie Zełenskiego w Białym Domu o godz. 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym dołączą do nich: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Zełenski spotka się z europejskimi przywódcami przed wizytą w Białym Domu.

Nie ma na razie informacji o tym, by przedstawiciel Polski też miał brać udział w tym spotkaniu.

Liderzy mają omówić rezultaty piątkowych rozmów Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w tym szczegóły wstępnych uzgodnień i rosyjską propozycję zawieszenia broni w zamian za oddanie kontrolowanej przez Ukraińców części obwodu donieckiego. Propozycję tę poparł Trump, rezygnując z żądania bezwarunkowego rozejmu.

Rzecznik: dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją ustaleń podjętych z udziałem rządu

- Prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem 3 września. Jednym z tematów rozmów będą kwestie dotyczące bezpieczeństwa, i co za tym idzie, sytuacji w Ukrainie - podkreślił Leśkiewicz, pytany o ewentualny udział polskiego prezydenta w rozmowach w Waszyngtonie.

Jak zaznaczył, Karol Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem USA w ciągu ostatnich kilku dni - tuż przed spotkaniem Putin-Trump na Alasce i zaraz po nim. W tych telekonferencjach, przypomniał, uczestniczyli też przywódcy państw europejskich oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

- Dzisiejsze spotkanie w Waszyngtonie, w ramach tzw. koalicji chętnych jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń podjętych podczas rozmów, w których brali udział przedstawiciele polskiego rządu - zaznaczył Leśkiewicz. - Pan Prezydent priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty 3 września, podczas której sprawy bezpieczeństwa Polski i całego regionu, w tym sytuacji na i wokół Ukrainy, będą kluczowym punktem agendy rozmów - dodał. 

pc

Autorka/Autor: tas

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Karol NawrockiDonald TrumpUSARosjaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWołodymyr Zełenski
